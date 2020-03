Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'armée russe va envoyer de l'aide en Italie Reuters • 22/03/2020 à 09:44









MOSCOU, 22 mars (Reuters) - L'armée russe va commencer dimanche à envoyer de l'aide médicale en Italie pour aider le pays à combattre l'épidémie de coronavirus à la demande du président Vladimir Poutine, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le président russe s'est entretenu samedi avec le président du conseil italien Guiseppe Conte, a précisé le Kremlin, ajoutant que le dirigeant russe avait proposé d'apporter son soutien. La Russie se propose notamment de dépêcher plusieurs experts ainsi que des véhicules de désinfection dans les régions les plus touchées. L'Italie a enregistré un nombre record de nouveaux décès samedi, près de 800, portant le total à près de 5.000. Le ministère russe de la Défense a indiqué que des avions de transport militaire livreraient huit brigades mobiles de médecins militaires, des véhicules de désinfection et du matériel médical à compter de dimanche. La Russie a pour sa part enregistré 306 cas de contaminations, la plupart à Moscou, et un décès lié à l'épidémie. (Andrew Osborn, version française Gwénaëlle Barzic)

