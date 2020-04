Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'armée iranienne acquiert des drones de combat de longue portée Reuters • 18/04/2020 à 11:18









DUBAÏ, 18 avril (Reuters) - Les forces armées iraniennes ont fait l'acquisition de trois drones de combat dotés d'une capacité de portée de 1.500 kilomètres, a annoncé samedi le ministre iranien de la Défense Amir Hatami. Les drones pourront surveiller "les mouvements ennemis à une distance considérable" et seront capables d'effectuer des missions de combat, a déclaré Amir Hatami à la télévision d'Etat. Ces appareils peuvent être équipés de bombes et de missiles, et voler à une altitude allant jusqu'à 45.000 pieds (13.716 mètres), a-t-il ajouté, sans préciser le nom des nouveaux drones. Les drones ont été fabriqués par l'industrie militaire iranienne avec la participation d'universités locales, a encore dit Amir Hatami. Les drones sont déterminants pour la surveillance des frontières de l'Iran, en particulier dans les eaux du Golfe autour du détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole. (Rédaction de Dubaï, version française Matthieu Protard)

