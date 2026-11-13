L'armée de l'air américaine procède à un essai d'armement sur le B-21 Raider

Le département de l'Armée de l'air américaine a annoncé vendredi avoir mené la semaine dernière un essai de largage d'armes sur son bombardier furtif B-21 Raider, marquant ainsi le passage de cet appareil de nouvelle génération de la phase d'essais en vol à celle de plate-forme d'armes opérationnelle.

L'armée de l'air avait attribué le contrat de développement du B-21 , le bombardier furtif de nouvelle génération des États-Unis, à Northrop Grumman NOC.N en 2015.

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