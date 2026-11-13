L'armée de l'air américaine procède à un essai d'armement sur le B-21 Raider

Le département de l'Armée de l'air américaine a annoncé vendredi avoir mené la semaine dernière un essai de largage d'armes sur son bombardier furtif B-21 Raider, marquant ainsi le passage de cet appareil de nouvelle génération de la phase d'essais en vol à celle de plate-forme d'armes opérationnelle.
L'armée de l'air avait attribué le contrat de développement du B-21 , le bombardier furtif de nouvelle génération des États-Unis, à Northrop Grumman NOC.N en 2015.
Voici plus de détails:
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Parmi les partenaires de Northrop Grumman dans le cadre du programme B-21 figurent Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems BAES.L et Spirit AeroSystems, une filiale de Boeing BA.N
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Le B-21 Raider est conçu pour contourner les systèmes de défense aérienne intégrés modernes et denses, et pour larguer aussi bien des munitions conventionnelles que nucléaires
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Au cours de cet essai, un B-21 a décollé de la base aérienne d’Edwards, en Californie, et a largué une arme conventionnelle, prouvant ainsi que ses modèles numériques et son architecture à systèmes ouverts fonctionnaient comme prévu, a indiqué le département de l’Armée de l’air
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“Cet essai d’armement prouve que le programme B-21 est en pleine réussite”, a déclaré Ken Wilsbach, chef d’état-major de l’armée de l’air
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L’armée de l’air a indiqué que le programme était en avance sur le calendrier, le premier avion opérationnel devant arriver à la base aérienne d’Ellsworth, dans le Dakota du Sud, en 2027
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