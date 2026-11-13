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L'armée de l'air américaine procède à un essai d'armement sur le B-21 Raider
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 17:15

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Le département de l'Armée de l'air américaine a annoncé vendredi avoir mené la semaine dernière un essai de largage d'armes sur son bombardier furtif B-21 Raider, marquant ainsi le passage de cet appareil de nouvelle génération de la phase d'essais en vol à celle de plate-forme d'armes opérationnelle.

L'armée de l'air avait attribué le contrat de développement du B-21 , le bombardier furtif de nouvelle génération des États-Unis, à Northrop Grumman NOC.N en 2015.

Voici plus de détails:

  • Parmi les partenaires de Northrop Grumman dans le cadre du programme B-21 figurent Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems BAES.L et Spirit AeroSystems, une filiale de Boeing BA.N

  • Le B-21 Raider est conçu pour contourner les systèmes de défense aérienne intégrés modernes et denses, et pour larguer aussi bien des munitions conventionnelles que nucléaires

  • Au cours de cet essai, un B-21 a décollé de la base aérienne d’Edwards, en Californie, et a largué une arme conventionnelle, prouvant ainsi que ses modèles numériques et son architecture à systèmes ouverts fonctionnaient comme prévu, a indiqué le département de l’Armée de l’air

  • “Cet essai d’armement prouve que le programme B-21 est en pleine réussite”, a déclaré Ken Wilsbach, chef d’état-major de l’armée de l’air

  • L’armée de l’air a indiqué que le programme était en avance sur le calendrier, le premier avion opérationnel devant arriver à la base aérienne d’Ellsworth, dans le Dakota du Sud, en 2027

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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