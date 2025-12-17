 Aller au contenu principal
L'armée de l'air américaine achète deux 747-8 pour soutenir la flotte présidentielle
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 00:35

L'armée de l'air américaine a annoncé mardi l'acquisition de deux Boeing 747-8 pour un montant de 400 millions de dollars afin de mettre en place un programme de formation et de soutien pour sa future flotte de transport aérien présidentiel.

L'achat fait partie des efforts du service pour accélérer le programme de transport aérien présidentiel alors qu'il se prépare à passer à la plate-forme 747-8 plus grande, a déclaré l'armée de l'air dans un communiqué.

Le premier avion devrait arriver au début de 2026, la deuxième livraison étant prévue avant la fin de l'année.

