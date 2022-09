L'argument en faveur d'un resserrement fort de la BCE est clair, selon Insight Investment

(AOF) - La pression s'accentue sur la Banque centrale européenne pour qu'elle procède à une hausse de 75 points de base lors de sa réunion de septembre et la décision devrait faire l'objet d'un débat important, estime Jan Felix Gloeckner, Investment specialist senior chez Insight Investment. Avec une inflation galopante, associée au risque de conséquences indésirables de la persistance de l'inflation, l'argument en faveur d'un resserrement fort est clair, souligne l'expert.

La crédibilité des banques centrales reste un facteur essentiel pour ancrer les anticipations d'inflation à long terme. Toutefois, l'affaiblissement rapide des perspectives économiques et la forte baisse des prix de gros du gaz pourraient suffire à imposer une normalisation plus lente. Quoi qu'il en soit précise Insight Investment, nous sommes sur le point de connaître la première période de taux d'intérêt positifs dans la zone euro depuis plus de dix ans.