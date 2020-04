Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Argentine demande un délai d'un an pour une échéance de $2,1 mds Reuters • 15/04/2020 à 23:03









BUENOS AIRES, 15 avril (Reuters) - L'Argentine a demandé au groupe des créanciers du Club de Paris d'accepter le report d'un an d'une échéance de 2,1 milliards de dollars arrivant à échéance au mois de mai, rapporte mercredi l'agence de presse Telam. Buenos Aires s'efforce de restructurer une large part de sa dette publique que le gouvernement dit ne pas pouvoir rembourser tant en raison du contexte économique lié au coronavirus que des difficultés que rencontre le pays qui a traversé deux années consécutives de récession. (Adam Jourdan et Nicolas Misculin; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.