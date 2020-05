L'argent retrouve des couleurs

(AOF) - Le cours spot de l'argent gagne 1,2% ce jeudi à 15,03 dollars l'once. A la mi-mars, il était tombé à 11,62 dollars, soit son plus bas niveau en 11 ans, accentuant ainsi son écart avec l'or: le prix du métal jaune était alors 125 fois supérieur à celui de l'argent, du jamais vu depuis... 1687 ! Aujourd'hui, le métal gris a retrouvé des couleurs et l'écart avec l'or s'est réduit à 113 grâce notamment aux ETF, qui ont atteint ce mois-ci un record de 675 millions d'onces. Le cours de l'argent devrait continuer de remonter avec la reprise des économies et de la demande dans l'électronique.