L’argent en passe de connaître son pire mois de l’année

Alors que l’argent est généralement associé à la deuxième place dans les classements, le métal a été le moins performant cette année parmi les autres grands métaux précieux, tels que l’or et le platine. Rien qu’en septembre, l’argent a perdu plus de 10 %, son pire mois depuis le début de l’année.

L’hypothèse de réduction du soutien économique de la Réserve fédérale a contribué au renforcement du dollar. Cela a pesé sur l’argent et les autres métaux précieux. L’indice du dollar, qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de six pairs, a augmenté de 2,0 % ce mois-ci.

iShares Silver Trust ETF (SLV), l’un des plus importants ETF sur l’argent avec 12 milliards de dollars d’actifs, a perdu environ 6 % en septembre et 16 % sur l’ensemble de l’année. Au cours du mois, le fonds a enregistré des sorties de fonds de plus de 90 millions de dollars.

