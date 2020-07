L'argent a son niveau le plus élevé depuis près de 7 ans

(AOF) - La hausse des cours de l'argent s'est accélérée cette semaine, l'once progressant de 17% à 22,625 dollars. Elle retrouve ainsi un prix qu'elle n'avait plus connu depuis fin octobre 2013. A l'instar de l'or qui se rapproche de son plus haut historique de 2011 à 1920 dollars, l'argent est lui aussi apprécié comme valeur refuge en ces temps de résurgence du Covid-19. Le métal blanc a en effet des applications industrielles, dont les produits électroniques et les panneaux solaires, qui pourraient profiter des différents plans mondiaux de relance.