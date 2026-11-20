L'Arcom amorce un contrôle des créateurs de contenu, bronca dans le milieu

Le siège de l'Arcom à Paris le 19 septembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les gros créateurs de contenus sur YouTube et les réseaux sociaux, comme HugoDécrypte ou Guillaume Pley, devront respecter pour la première fois le pluralisme dans leur traitement de la présidentielle, une décision de l'Arcom contre laquelle plusieurs d'entre eux protestent.

Ce type de règles s'imposait jusque-là aux télévisions et aux radios.

"Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif", a déclaré jeudi Martin Ajdari, à la tête du régulateur de l'audiovisuel et du numérique, au sujet de ces influenceurs et créateurs de contenus vidéo sur Instagram, TikTok ou plateformes comme YouTube. Il a également cité le média vidéo en ligne Brut comme "potentiellement" concerné, sans dresser de liste.

Leurs audiences dépassent parfois celles des chaînes télé, en particulier auprès des jeunes friands des formats vidéo, et la loi doit s'appliquer, a-t-il développé lors de la présentation des règles pour la présidentielle de 2027, en faisant le parallèle avec le podcasteur américain Joe Rogan.

En cas de manquement, "on peut prendre des sanctions" envers ces créateurs de contenus, qui sont considérés comme des éditeurs, au même titre qu'une chaîne de télévision ou une radio, a prévenu M. Ajdari.

Dans l'échelle de ses actions, l'Arcom peut adresser des mises en garde puis des mises en demeure, avant de passer à des sanctions financières en cas de manquements répétés.

Mais "notre esprit n'est pas la sanction, c'est celui du dialogue", et il n'y a "aucune volonté de censure ou d'immixtion", a précisé M. Ajdari, alors que plusieurs de ces influenceurs ont été auditionnés et s'étaient montrés réticents à ce contrôle.

Les réactions négatives n'ont pas tardé. Ces annonces n'ont "aucun sens", a estimé auprès de l'AFP le youtubeur Gaspard G, vice-président de l'UMICC (Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu).

"Une chaîne de télévision ou une radio diffuse en continu. Elle peut programmer des séquences pour rééquilibrer l'exposition des candidats. Un créateur ne le peut pas", argumente-t-il notamment.

"Demander des comptes à des créateurs indépendants, c'est plus simple que jouer le bras de fer avec Google, Meta ou ByteDance", lance Gaspard G.

"Atteinte aux libertés"

Jean Massiet, présentateur de l'émission politique "Backseat" sur Twitch, se dit "scandalisé, outré par cette atteinte aux libertés fondamentales".

Il refuse ce "mimétisme avec les règles de la télé" et réfléchit "à une action en justice", a-t-il indiqué à l'AFP.

"Bravo l'Arcom", a ironisé l'influenceur Arkunir sur le réseau social X. "C'est vrai que CNews a l'air de respecter le pluralisme politique" donc "c'était vraiment urgent de s'attaquer aux créateurs de contenus", a-t-il taclé au sujet de la chaîne dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Jean-Luc Mélenchon est lui-même monté au créneau sur X : "De quel droit ce genre d'obligation ?". "La macronie ne supporte pas la liberté d'expression qui ne lui cire pas les pompes", a étrillé le candidat LFI à l'Elysée.

Concrètement, avant les deux tours de la présidentielle (18 avril et 2 mai), les plus gros créateurs de contenus devront respecter des règles de pluralisme correspondant à deux périodes distinctes.

Dans un premier temps, du 16 mars au 4 avril, les candidats et leurs soutiens devront bénéficier "d'une présentation et d'un accès équitables", c'est-à-dire tenant compte de leur représentativité (résultats aux élections, nombre d'élus, sondages...) et de l'intensité de leur activité dans la campagne.

Ensuite, du 5 au 30 avril, les règles se durciront, comme pour les télés et les radios : les candidats et leurs soutiens devront alors bénéficier "de temps de parole et de temps d'antenne égaux". Le temps de parole comptabilise toutes leurs interventions, et le temps d'antenne correspond aux séquences qui leur sont consacrées (éditos, commentaires, etc).

Dès janvier, l'Arcom dit qu'elle sera attentive aux "exigences de rigueur et d'honnêteté dans le traitement de l'information".

Selon le rapport 2026 de l'institut Reuters pour l'étude du journalisme, document de référence sur l'information numérique, HugoDécrypte (3,8 millions d'abonnés sur YouTube) est devenu la principale source d'information des jeunes en France. Il touche plus du quart (28 %) des moins de 35 ans, soit deux fois plus de personnes que des médias historiques comme TF1 et Le Figaro.