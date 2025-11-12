L'arbitrage n'est pas à l'ordre du jour dans la querelle entre les États-Unis et le Mexique au sujet de l'aviation, selon le ministre

Ni les États-Unis ni le Mexique n'envisagent de recourir à l'arbitrage pour résoudre une querelle aérienne qui a freiné les projets d'expansion des compagnies aériennes mexicaines, a déclaré mercredi le ministre mexicain des transports, Jesus Esteva.

S'adressant aux journalistes, M. Esteva a déclaré que la question n'avait pas encore été résolue, mais que des fonctionnaires mexicains allaient se rendre à Washington dans les semaines à venir pour rencontrer à nouveau leurs homologues américains.