L'Arabie saoudite renforce les mesures, Ryad et La Mecque sous couvre-feu avancé

RYAD, 25 mars (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite a renforcé mercredi les mesures prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus, avançant le couvre-feu dans la capitale, Ryad, et les villes saintes de La Mecque et Médine, rapporte l'agence officielle de presse SPA. En outre, tout déplacement entre les treize provinces formant l'Arabie saoudite est désormais interdit. D'après les dernières données disponibles, le royaume saoudien a recensé 767 cas confirmés de contamination au coronavirus. Le premier décès lié au SARS-CoV-2 a été signalé mardi, il s'agit d'un Afghan résidant sur le territoire saoudien qui était âgé de 51 ans. Il est mort dans la nuit de lundi à mardi à Médine, où il avait été admis au service des urgences. Les autorités saoudiennes avaient déjà pris une série de mesures drastiques, dont la suspension de tous les vols internationaux, la fermeture des mosquées, écoles, centres commerciaux et restaurants, l'arrêt des pèlerinages et l'imposition d'un couvre-feu nocturne à partir de 19h00. A compter de jeudi, ce couvre-feu sera avancé dès 15h00 à Ryad, La Mecque et Médine. (Maher Chmaytelli et Stephen Kalin version française Henri-Pierre André)

