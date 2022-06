L'Arabie saoudite relève plus agressivement ses prix pour l'Asie

(AOF) - L'Arabie saoudite a augmenté plus fortement que prévu le prix du pétrole brut de juillet pour les acheteurs asiatiques. Le Prix du pétrole brut Arabian Light a été rehaussé de 2,10 dollars à 6,50 dollars alors que les spécialistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation plus modéréré de 1,5 dollar par baril. Cette hausse plus importante qu'anticipé intervient dans un contexte de craintes quant à l'insuffisance de l'offre et des sanctions occidentales contre le pétrole russe.

Aux Etats-Unis, le cours de WTI grappille 0,13% à 119,02 dollars.