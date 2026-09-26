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L'Arabie saoudite dit avoir intercepté deux drones lancés par les Houthis
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 03:26
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La coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervenant au Yémen a déclaré samedi avoir intercepté deux drones lancés par les rebelles houthis en direction de Ryad, la capitale saoudienne.

Dans un message publié sur le réseau social X, la coalition a indiqué qu'elle surveillait des menaces de missiles et des drones lancés en direction du royaume, dans fournir plus de détails.

Des alertes avaient été émises dans la nuit de vendredi à samedi par la défense civile saoudienne pour Khamis Mouchaït et Abha.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)

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