L'Arabie saoudite bombarde la capitale du Yémen tandis que les Houthis promettent de riposter

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(Révision complète du texte avec les déclarations des Houthis, du gouvernement saoudien, ainsi que les entretiens téléphoniques entre Trump, Erdogan et Mohammed ben Salmane)

* La coalition saoudienne a frappé un dépôt pétrolier au Yémen, selon les médias houthis

* Les Houthis menacent les installations pétrolières saoudiennes

* La guerre s'intensifie rapidement

par Timour Azhari et Menna AlaaElDin

Les Houthis du Yémen, alliés de l’Iran , ont déclaré que l’Arabie saoudite attaquait mardi la capitale yéménite, Sanaa, après que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite eut averti les civils de rester à l’écart d’un dépôt pétrolier situé à la périphérie de la ville, dans le cadre d’une guerre qui s’intensifie rapidement entre les deux camps.

Depuis une semaine, les Houthis prennent pour cible des aéroports saoudiens, notamment lors d’une frappe perpétrée samedi à Riyad qui a fait 13 morts, en représailles au soutien apporté par le royaume aux forces gouvernementales contre les Houthis dans la guerre civile qui a repris au Yémen .

La chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par les Houthis, a rapporté que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait pris pour cible la station centrale de Sabah de la Yemen Petroleum Company, un dépôt de carburant situé à la périphérie de Sanaa.

La YPC a déclaré que l'installation ne contenait actuellement aucun stock de produits pétroliers et que cette attaque n'avait aucune incidence sur les réserves de pétrole ni sur les chaînes d'approvisionnement.

Cependant, les Houthis avaient auparavant menacé de riposter de manière “sévère et douloureuse” à toute frappe contre Sanaa, leur porte-parole Yahya Saree ayant déclaré que les cibles pourraient inclure le siège social de Saudi Aramco à Dhahran et une raffinerie de pétrole à Riyad.

Le groupe a réitéré les avertissements qu’il avait précédemment adressés aux travailleurs du secteur pétrolier en Arabie saoudite, leur enjoignant de se tenir à l’écart des sites susceptibles d’être pris pour cibles.

Le Conseil des ministres saoudien, présidé par le prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du pays, a publié un communiqué indiquant que les Houthis subiraient les conséquences de leurs attaques répétées contre le royaume.

L'attaque au missile balistique de samedi contre l'aéroport de Riyad a été la plus meurtrière en Arabie saoudite depuis une décennie; d'autres attaques ont entraîné la suspension des vols dans tout le pays, alors même que celui-ci accueille une importante conférence sur l'énergie.

REPRISE DE LA GUERRE AU YÉMEN

L’Arabie saoudite a repris sa campagne militaire au Yémen pour soutenir le gouvernement internationalement reconnu, dans le but de repousser les avancées soudaines des Houthis le mois dernier, lorsqu’ils ont déferlé le long de la côte de la mer Rouge jusqu’au détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Ce détroit, porte d’entrée sud de la mer Rouge, est devenu une voie d’approvisionnement énergétique encore plus vitale pour l’Arabie saoudite et le reste du monde depuis le début de la guerre avec l’Iran en février, lorsque Téhéran a fermé le détroit d’Ormuz reliant le golfe Persique à l’océan Indien.

Si une offensive gouvernementale lancée il y a une semaine pour repousser les Houthis les a chassés de la zone la plus proche du détroit, le groupe reste implanté à proximité et a lui-même réalisé des avancées autour de la ville de Taïz ce mois-ci.

L’Arabie saoudite cherche à obtenir un soutien plus large de la part de ses alliés pour sa campagne contre les Houthis et pour l’aider à repousser leurs attaques de missiles et de drones.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré mardi à Mohammed ben Salmane qu’Ankara se tiendrait aux côtés du royaume, a indiqué la présidence turque, sans toutefois donner de détails sur une nouvelle forme de soutien spécifique.

La Turquie et le Pakistan ont signé cet été un pacte de défense mutuelle avec l’Arabie saoudite, bien que la Turquie doive encore ratifier ce traité au Parlement.

Le président américain Donald Trump s’est également entretenu mardi avec Mohammed ben Salmane, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que les Houthis “se comportaient très mal”.

Il a indiqué qu’il pourrait demander à Erdogan d’intervenir pour soutenir les intérêts saoudiens.

Washington, l’allié le plus solide de l’Arabie saoudite et garant de longue date de sa sécurité, a jusqu’à présent repoussé les efforts saoudiens visant à l’impliquer directement dans la guerre contre les Houthis.

Le conflit au Yémen a repris, conséquence de la guerre plus large entre les États-Unis et l’Iran qui a débuté avec l’attaque américano-israélienne contre la République islamique le 28 février.

L’Iran, rival régional de longue date de Riyad, a proposé de jouer le rôle de médiateur entre l’Arabie saoudite et les Houthis, a déclaré dimanche son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, dans des propos repris lundi par le ministère.