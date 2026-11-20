Grand Theft Auto, interdit en Arabie saoudite jusqu’à l’année dernière, est désormais plébiscité non seulement par ses joueurs – parmi lesquels figure le prince héritier Mohammed ben Salmane –, mais aussi par le fonds souverain que préside le prince.

Cette semaine, les joueurs saoudiens ont rejoint les légions de fans du monde entier pour jouer à Grand Theft Auto VI dès sa sortie — le premier nouvel opus de cette série à succès depuis la levée de l’interdiction en Arabie saoudite en 2025.

« Pouvoir jouer légalement à GTA VI en Arabie saoudite me rend tellement heureux, car il s’agit d’un jeu qui était interdit », a déclaré Thamer al Dairem, créateur de contenu local depuis une pièce climatisée et dépourvue de fenêtres, éclairée principalement par la rangée d’écrans sur lesquels s’affiche le jeu.

« C’est le plus grand jeu au monde. »

Le soutien et les investissements de l’Arabie saoudite dans le secteur du jeu vidéo ont connu une croissance rapide, notamment de la part du dirigeant de facto Mohammed ben Salmane, souvent connu sous ses initiales MBS, qui a déclaré à Fox News en 2023 que le jeu vidéo l’aidait à se déconnecter et à se défouler.

Le Fonds d’investissement public (PIF), le fonds souverain qu’il préside, détient une participation majeure d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars dans Take-Two Interactive TTWO.O , la société américaine propriétaire de Rockstar Games, le développeur de Grand Theft Auto, selon les données de LSEG Workspace.

L'ÉVOLUTION DES COUTUMES DANS UNE ARABIE SAOUDITE CONSERVATRICE

En août, un consortium dont fait partie le PIF a racheté le géant du jeu vidéo Electronic Arts pour 55 milliards de dollars. Ce mois-ci, le fournisseur de logiciels de jeux vidéo Unity Software a mené des discussions avec des investisseurs, dont le fonds souverain saoudien, au sujet d’un rachat potentiel valorisant l’entreprise à environ 25 milliards de dollars.

Le PIF, qui a passé l’année dernière à regrouper ses participations dans le secteur du jeu vidéo au sein d’une filiale, Savvy Games Group, a refusé de commenter.

MBS mène une campagne visant à ouvrir l’Arabie saoudite et à assouplir les normes sociales et culturelles strictes qui s’articulent autour d’une interprétation conservatrice de l’islam — un monde à part de Vice City, le décor de GTA VI.

Des publicités pour GTA VI sont apparues dans certains des centres commerciaux les plus populaires d’Arabie saoudite. L’une d’elles montre l’héroïne vêtue d’un short et d’un haut court, le bras posé sur l’épaule de son partenaire — une image impensable il y a quelques années, alors que les femmes devaient s’habiller avec pudeur et se couvrir les cheveux.

Le vaste plan de réforme de MBS, baptisé « Vision 2030 », vise à réduire la dépendance vis-à-vis des revenus du pétrole et du gaz, tant au niveau de l’économie que des recettes de l’État, et la stratégie du PIF s’inscrit dans cette optique.

«(It) s’inscrit dans une stratégie d’investissement diversifiée à long terme visant à tirer parti de secteurs dans lesquels il n’opère pas traditionnellement », a déclaré Piers Harding-Rolls, analyste spécialisé dans les jeux vidéo chez Ampere Analysis.

À Riyad, al Dairem diffuse désormais du contenu Grand Theft Auto et affirme que, bien que certaines représentations de violence, de drogue et de sexe soient extrêmes, le jeu est soumis à une restriction d’âge et dépeint un autre pays.

« La ville, c’est Vice City, et elle représente Miami ainsi que le chaos qui y règne. Pour nous, les Saoudiens, on sait bien que ça n’a rien à voir avec nous. »

L’expérience de jeu, en revanche, compte énormément pour lui.

« Quand j’ai vu les publicités pour GTA VI dans les centres commerciaux, j’étais tellement heureux. Si vous m’aviez demandé il y a dix ans en Arabie saoudite si je verrais un jour ça, je ne l’aurais pas cru. »