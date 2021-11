L’approbation du projet de loi américain sur l’infrastructure stimule les ETF sur les matériaux

Étant l'un des principaux secteurs bénéficiaires de ce développement, la nouvelle a fait grimper les valeurs des matériaux du S&P 500.

La semaine dernière, le Congrès américain a adopté une loi de 1 000 milliards de dollars qui financera la construction ou la reconstruction de routes, de ponts, d’aéroports, de chemins de fer et de transports en commun. Une grande partie de cette somme sera consacrée à la lutte contre le changement climatique, notamment à la modernisation des réseaux d’énergie, à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et à l’augmentation de la production d’énergie renouvelable. Une autre partie sera consacrée à la cybersécurité, aux systèmes d’assainissement de l’eau et de traitement des déchets, aux connexions internet à haut débit, etc.

Étant l’un des principaux secteurs bénéficiaires de ce développement, la nouvelle a fait grimper les valeurs des matériaux du S&P 500 de +4,23 % au cours des cinq derniers jours. Du côté des ETF, SPDR Select Sector Materials ETF (XLBn), Vanguard Materials ETF (VAW) et iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF (IUMS) ont gagné environ +4,5% ce mois-ci. Dans une moindre mesure, le iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (EXV8), avec une exposition uniquement européenne, a gagné environ 3 % jusqu’à présent en novembre, suivi par Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (XDWM), avec une exposition mondiale, et des gains de 1,58 %.

