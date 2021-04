L'appréciation récente du réal brésilien va-t-elle se poursuivre ?

(AOF) - Le réal brésilien a repris plus de 4 % face à la devise américaine sur un mois et s'échange mercredi, en fin d'après-midi, à 0,1849 dollar pour 1 réal. La monnaie brésilienne a été soutenue par l'imminence de l'adoption d'un budget 2021 respectant officiellement le plafond des dépenses, l'affirmation que les réformes fiscales et administratives seraient intensifiées, ainsi que des spéculations concernant une potentielle hausse des taux directeurs de la part de la Banque centrale pour endiguer la montée de l'inflation.

Toutefois, ce mouvement d'appréciation est-il durable ? Commerzbank se dit sceptique.

Dans la perspective des élections de 2022, il semble au cambiste peu probable que le retard dans les réformes soit comblé. De plus, il s'attend à ce que la dette publique s'alourdisse encore, dans un contexte de pandémie de Covid-19.