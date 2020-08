L'appréciation de l'euro pourrait se prolonger

(AOF) - L'euro débute cette semaine comme il avait achevé la précédente : dans le vert. Selon Gene Frieda, "global strategist" et Sachin Gupta, "head of Global Portfolio Management Desk, chez Pimco, cette tendance devrait se prolonger dans les prochains mois en raison du niveau des taux d'intérêt et de la poursuite d'une politique monétaire accommodante.

" À notre avis, le dollar va être confronté à une bataille difficile à partir de maintenant. Au début de la pandémie, le dollar s'est apprécié conformément à son rôle historique de monnaie refuge ultime. Mais nous pensons qu'un degré de soutien budgétaire sans précédent, l'engagement attendu de la Réserve fédérale de compenser les déficits d'inflation passés et la reprise inégale des États-Unis sont susceptibles de donner un biais de dépréciation au dollar dans tous les scénarios cycliques, sauf les plus extrêmes " expliquent les deux experts.