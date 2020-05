Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'application StopCovid disponible à partir de mardi en France Reuters • 28/05/2020 à 17:51









PARIS, 28 mai (Reuters) - L'application StopCovid, qui permettra de prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus, sera disponible en France à partir du mardi 2 juin, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe. "StopCovid n'est pas l'arme magique contre l'épidémie mais elle est un instrument complémentaire qui va nous permettre d'être demain encore plus efficace contre elle", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon. L'application pour smartphone, qui fonctionnera par bluetooth et n'utilisera pas la géolocalisation, alertera ses utilisateurs si ces derniers se sont trouvés à moins d'un mètre et pendant au moins quinze minutes d'une personne contaminée par le coronavirus. (Nicolas Delame et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

