 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'application de rencontres Bumble serait en négociations avancées en vue d'une privatisation avec une valorisation d'un milliard de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 20:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Milana Vinn

Bumble BMBL est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings, dans le cadre d'une opération qui valorise l'opérateur de l'application de rencontres à environ 1 milliard de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

L'action Bumble a progressé d'environ 21 % dans l'après-midi. Reuters avait révélé en exclusivité plus tôt cette année que Bumble envisageait une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne.

Fusions / Acquisitions
Privatisation

Valeurs associées

BUMBLE RG-A
3,0800 USD NASDAQ +21,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,2 +2,95%
2CRSI
29,18 +17,66%
CAC 40
7 832,88 +0,38%
HAFFNER ENERGY
0,796 +3,65%
LVMH
384,5 +1,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank