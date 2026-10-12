L'application de rencontres Bumble serait en négociations avancées en vue d'une privatisation avec une valorisation d'un milliard de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Milana Vinn

Bumble BMBL est en pourparlers avancés en vue d'une privatisation par Ithaca Holdings, dans le cadre d'une opération qui valorise l'opérateur de l'application de rencontres à environ 1 milliard de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

L'action Bumble a progressé d'environ 21 % dans l'après-midi. Reuters avait révélé en exclusivité plus tôt cette année que Bumble envisageait une cession dans un contexte de ralentissement de la croissance du secteur des rencontres en ligne.