L'AP, l'autorité néerlandaise de protection de la vie privée, conseille aux consommateurs de ne pas acheter de lunettes connectées

L’autorité néerlandaise de protection de la vie privée (AP) a conseillé jeudi aux consommateurs de ne pas acheter de lunettes connectées, ni de lunettes équipées d’une intelligence artificielle et dotées de caméras, affirmant qu’elles présentaient un danger tant pour les utilisateurs que pour les personnes présentes, après avoir étudié six modèles disponibles sur le marché néerlandais.

L’AP dispose du pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises en cas de traitement illicite de données à caractère personnel, mais ne peut pas imposer de manière indépendante une interdiction générale des lunettes connectées, cette décision relevant de la compétence des autorités chargées de la sécurité des produits. Cette recommandation intervient alors que l’autorité de contrôle s’apprête à se voir conférer des pouvoirs d’application plus étendus en vertu de la loi européenne sur l’IA, ce qui pourrait lui conférer une plus grande influence sur la manière dont les produits de consommation dotés d’IA sont réglementés.

L’agence a indiqué que les problèmes liés à ces lunettes allaient au-delà des préoccupations en matière de vie privée, telles que la possibilité de filmer des personnes à leur insu et sans leur consentement, pour s’étendre à des inquiétudes concernant la sécurité et les vulnérabilités logicielles. Parmi les marques de lunettes équipées d’une caméra et d’IA dont la vente est annoncée aux Pays-Bas figurent le leader du marché Meta META.O , les marques chinoises TCL/RayNeo et Rokid, ainsi que la marque taïwanaise HTC.

Parmi les constatations, une paire de lunettes dotées d’IA a indiqué à un utilisateur qu’une ambulance était en route pour une urgence médicale simulée alors qu’aucune n’avait été appelée, tandis qu’une autre a conseillé à un adulte de sortir avec une personne mineure.

“Une paire de lunettes qui vous filme à votre insu est déjà préoccupante”, a déclaré Monique Verdier, vice-présidente de l’organisation, dans un communiqué. “Une paire de lunettes qui vous donne en plus de mauvais conseils alors que la vie de quelqu’un est en jeu va trop loin.”

UNE VAGUE DE CRITIQUES PLUS LARGE

L’AP a également découvert des failles de sécurité dans plusieurs paires de lunettes qui pourraient permettre à une personne à proximité de se connecter sans l’autorisation du propriétaire, d’accéder aux enregistrements, voire de contrôler la caméra.

Bien que l’agence n’ait pas cité de noms, Meta a indiqué qu’elle envisageait de réagir. TCL/RayNeo, Rokid et HTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.

Des associations néerlandaises de défense des consommateurs et des droits de l’homme ont poursuivi Meta en justice en octobre, alléguant que ses lunettes enfreignaient les lois sur la vie privée; une audience préliminaire est prévue le 26 novembre. Meta a précédemment déclaré que chaque paire de ses lunettes équipée d’une caméra comportait un voyant lumineux qui clignote lorsqu’une photo ou une vidéo est prise, et qui ne peut pas être désactivé.

Toujours en octobre, la chaîne de magasins néerlandaise Hans Anders a suspendu les ventes des lunettes connectées Ray-Ban de Meta aux Pays-Bas et en Belgique, ce qui constitue l’une des premières mesures de ce type prises par un distributeur.

La polémique grandissante aux Pays-Bas reflète une réaction négative plus large à l’encontre des lunettes connectées équipées de caméras.