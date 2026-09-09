L'ANPG angolaise, ExxonMobil et les partenaires du bloc 15 annoncent une nouvelle découverte offshore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), ExxonMobil
XOM.N et les partenaires du bloc offshore 15 ont annoncé une nouvelle découverte dans ce bloc, selon un communiqué publié mercredi.
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