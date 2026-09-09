L'ANPG angolaise, ExxonMobil et les partenaires du bloc 15 annoncent une nouvelle découverte offshore

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L'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), ExxonMobil

XOM.N et les partenaires du bloc offshore 15 ont annoncé une nouvelle découverte dans ce bloc, selon un communiqué publié mercredi.