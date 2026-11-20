Exxon Mobil XOM.N et ses partenaires du bloc offshore 15 en Angola ont pris une décision finale d'investissement concernant un projet de réaménagement des champs de Kizomba A et B d'un montant de 4 milliards de dollars et ont fait une découverte d'hydrocarbures dans un puits d'exploration, a annoncé vendredi l'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG).
-
Cette découverte, réalisée au puits Tchihumba West-01ST1, est la 21e dans le bloc 15 et la deuxième cette année; elle a été effectuée dans l’une des zones de production pétrolière en eaux profondes les plus prolifiques d’Angola
-
Situé à environ 350 km (217,48 miles) au nord-ouest de la capitale Luanda, le puits a été foré jusqu’à une profondeur d’eau de 1 400 mètres (4 593,18 pieds) et a rencontré environ 65,4 mètres de grès contenant des hydrocarbures présentant de bonnes propriétés pétrophysiques, a indiqué l’ANPG dans un communiqué
-
« Grâce à la prolongation de l’accord de partage de production du bloc 15 jusqu’en 2037 et à près de 4 milliards de dollars de nouveaux investissements prévus, nous sommes bien placés pour continuer à créer de la valeur pour l’Angola, nos partenaires et nos actionnaires », a déclaré Brian Unietis, directeur général d’ExxonMobil Angola
-
L’Angola, deuxième producteur de pétrole brut d’Afrique subsaharienne après le Nigeria, a entrepris une refonte réglementaire majeure afin d’encourager les investissements dans l’exploration, alors qu’il cherche à maintenir ses niveaux de production malgré la maturité de ses gisements offshore
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer