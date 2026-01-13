L'Angola prolonge de trois ans sa facilité de crédit d'un milliard de dollars avec JPMorgan

par Miguel Gomes

L'Angola a obtenu l'accès à un financement supplémentaire de 500 millions de dollars, étendant une facilité de dette existante de 1 milliard de dollars avec JPMorgan JPM.N , a déclaré son ministère des finances mardi.

Le nouveau contrat de trois ans est assorti d'un taux d'intérêt "inférieur à 8%", a déclaré le ministère à Reuters.

L'Angola et JPMorgan se sont mis d'accord sur le contrat dérivé initial d'un an, connu sous le nom de Total Return Swap, en 2024.

JPMorgan n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les prix des obligations de l'Angola se négociaient jusqu'à 1 cent plus haut mardi après-midi, avec l'échéance 2048 était cotée à 86,97 cents sur le dollar.

Le pays d'Afrique australe et la banque de Wall Street ont conclu l'accord initial avec le soutien de 1,9 milliard de dollars d'obligations d'État angolaises qui ont été émises pour servir de garantie.

En avril, la banque a émis un appel de marge obligeant l'Angola à déposer 200 millions de dollars supplémentaires en garantie après que la valeur de ces obligations a chuté au-delà d'un seuil de déclenchement lorsque les tarifs douaniers américains ont ébranlé les marchés, exposant les risques qui accompagnent ce type d'accord pour les émetteurs frontaliers.

L'Angola a par la suite récupéré la garantie supplémentaire lorsque les prix de ses obligations ont rebondi.