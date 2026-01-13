 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Angola prolonge de trois ans sa facilité de crédit d'un milliard de dollars avec JPMorgan
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, le prix des obligations et une demande de commentaire de la part de JPMorgan) par Miguel Gomes

L'Angola a obtenu l'accès à un financement supplémentaire de 500 millions de dollars, étendant une facilité de dette existante de 1 milliard de dollars avec JPMorgan JPM.N , a déclaré son ministère des finances mardi.

Le nouveau contrat de trois ans est assorti d'un taux d'intérêt "inférieur à 8%", a déclaré le ministère à Reuters.

L'Angola et JPMorgan se sont mis d'accord sur le contrat dérivé initial d'un an, connu sous le nom de Total Return Swap, en 2024.

JPMorgan n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les prix des obligations de l'Angola se négociaient jusqu'à 1 cent plus haut mardi après-midi, avec l'échéance 2048 était cotée à 86,97 cents sur le dollar.

Le pays d'Afrique australe et la banque de Wall Street ont conclu l'accord initial avec le soutien de 1,9 milliard de dollars d'obligations d'État angolaises qui ont été émises pour servir de garantie.

En avril, la banque a émis un appel de marge obligeant l'Angola à déposer 200 millions de dollars supplémentaires en garantie après que la valeur de ces obligations a chuté au-delà d'un seuil de déclenchement lorsque les tarifs douaniers américains ont ébranlé les marchés, exposant les risques qui accompagnent ce type d'accord pour les émetteurs frontaliers.

L'Angola a par la suite récupéré la garantie supplémentaire lorsque les prix de ses obligations ont rebondi.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
324,560 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank