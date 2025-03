L'angoisse des jeunes face à l'actualité à son plus haut niveau, selon un baromètre

Paris, le 6 septembre 2024 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Violences faites aux enfants, état du monde, réchauffement climatique : l'angoisse des jeunes face à l'actualité a atteint son plus haut niveau en 2024, selon un baromètre annuel sur la santé mentale des adolescents publié vendredi.

Selon cette enquête Ipsos réalisée fin 2024 avant les derniers soubresauts géopolitiques liés aux Etats-Unis, l’angoisse atteint un niveau record (31%, +2 points en un an, +5 points depuis 2021), derrière l'incompréhension (50%) et devant la colère (26%), la peur (25%) ou l'ennui (17%).

Réalisée depuis 2021 par l'association "Notre avenir à tous", en partenariat avec la chaire innovation santé de l'Essec, cette étude a été menée auprès de 1.000 jeunes âgés de 11 à 15 ans du 22 novembre au 6 décembre 2024.

Parmi les sujets d'actualité jugés les plus stressants par cette classe d'âge, 44% citent les violences faites aux enfants (racket, harcèlement à l’école, pédophilie), 41% (+11 points depuis 2021) l'état du monde (les relations entre les pays, la situation dans les autres pays que la France, les guerres et les conflits, etc.) et 39% l’état de la planète (le réchauffement climatique, les tempêtes, les espèces en voie de disparition...).

Ils sont de plus en plus nombreux à avoir le sentiment que l’information qu'ils lisent sur leur smartphone leur est mal expliquée (41%, contre 32% en 2022).

Sur la question de la santé mentale, décrétée grande cause nationale 2025 par le gouvernement Bayrou, plus de deux jeunes interrogés sur cinq (45%) déclarent être touchés par des troubles de l’anxiété. Ils étaient 49% en 2023.

Face à leurs problèmes de santé mentale, la grande majorité des adolescents interrogés confient rester seuls - 7 sur 10 n'en parlent pas à des professionnels de santé.

Au-delà de l'actualité, l'école est une source d'angoisse fréquente pour plus d'un adolescent sur quatre: 62% des adolescents interrogés disent notamment être très angoissés par les interrogations ou les notes.