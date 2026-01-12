L'ancienne conseillère de Trump, Dina Powell McCormick, rejoint Meta en tant que présidente et vice-présidente

Meta Platforms META.O a nommé lundi Dina Powell McCormick présidente et vice-présidente, quelques semaines après que l'ancienne conseillère principale du président américain Donald Trump a démissionné du conseil d'administration de la société de médias sociaux.

Powell McCormick, qui a passé 16 ans à des postes de direction chez Goldman Sachs GS.N , a déjà été conseillère adjointe à la sécurité nationale du président américain Donald Trump lors de son premier mandat.