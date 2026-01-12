 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'ancienne conseillère de Trump, Dina Powell McCormick, rejoint Meta en tant que présidente et vice-présidente
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte au paragraphe 2)

Meta Platforms META.O a nommé lundi Dina Powell McCormick présidente et vice-présidente, quelques semaines après que l'ancienne conseillère principale du président américain Donald Trump a démissionné du conseil d'administration de la société de médias sociaux.

Powell McCormick, qui a passé 16 ans à des postes de direction chez Goldman Sachs GS.N , a déjà été conseillère adjointe à la sécurité nationale du président américain Donald Trump lors de son premier mandat.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
940,265 USD NYSE +0,17%
META PLATFORMS
648,0501 USD NASDAQ -0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank