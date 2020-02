Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ancien socialiste Olivier Véran nommé ministre de la Santé-Elysée Reuters • 16/02/2020 à 20:11









PARIS, 16 février (Reuters) - Le député La République en marche (LaRem) et rapporteur général de la commission des Affaires sociales Olivier Véran a été nommé ministre des Solidarités et de la Santé en remplacement d'Agnès Buzyn, a annoncé dimanche l'Elysée. "Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin, sur sa demande, aux fonctions de Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé", peut-on lire dans un communiqué transmis à la presse. "M. Olivier Véran est nommé ministre des Solidarités et de la Santé", est-il ajouté. Agnès Buzyn a annoncé dimanche qu'elle prenait la tête de liste du parti de la majorité présidentielle pour briguer la mairie de Paris aux prochaines élections municipales, à la place de Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement. Ce dernier a retiré sa candidature à la suite de la diffusion sur internet de vidéos intimes. Agé de 39 ans, Olivier Véran est médecin neurologue de formation. Il est devenu député en 2012 sous la bannière socialiste en remplacement de Geneviève Fioraso qui a été nommée ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis a rejoint les rangs macronistes pour les élections présidentielles de 2017. (Michel Rose, édité par Caroline Pailliez)

