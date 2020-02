Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est mort-TV d'Etat Reuters • 25/02/2020 à 12:12









LE CAIRE, 25 février (Reuters) - L'ancien président égyptien Hosni Moubarak s'est éteint à l'âge de 91 ans, neuf ans après avoir été chassé du pouvoir par la rue, rapporte mardi la télévision d'Etat. Arrivé au pouvoir après l'assassinat d'Anouar al Sadate par un commando islamiste en 1981, Hosni Moubarak a dirigé l'Egypte d'une main de fer jusqu'au soulèvement populaire qui l'a contraint à la démission en février 2011. Emprisonné au lendemain la "révolution du Nil" pour corruption et pour avoir ordonné le meurtre de manifestants, il avait été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui après le retour au pouvoir de l'armée dirigée par l'actuel président, Abdel Fattah al Sissi, et remis en liberté en 2017. (Bureau du Caire, version française Tangi Salaün)

