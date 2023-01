L’ancien patron de FTX clame de nouveau son innocence

(AOF) - Sam Bankman-Fried est de retour en ligne pour se défendre. " Je n'ai pas volé de fonds, et je n'ai certainement pas caché des milliards " a-t-il ainsi écrit dans un blog abrité par le plateforme Substack. Selon lui, l'effondrement de son fonds spéculatif, Alameda Research, a résulté de la chute générale du marché des crypto-monnaies et non d'actions frauduleuses. Sam Bankman-Fried affirme également que FTX aurait pu lever de nouveaux fonds auprès des investisseurs et rembourser ses clients s'il n'avait pas été contraint à la faillite.