L'ancien directeur général de Nvidia Jensen Huang a accepté de témoigner lors d'une audition publique du Sénat américain, selon un collaborateur d'un sénateur

L'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d'une audition publique, a déclaré vendredi un collaborateur du sénateur républicain américain Tim Scott dans un communiqué.

Un porte-parole de Huang n'a pas souhaité faire de commentaire.