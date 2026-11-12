L'ancien directeur général de Nvidia, Huang, aurait eu une relation avec une deuxième employée

par Max A. Cherney, Krystal Hu, Alexandra Alper et Deepa Seetharaman

Jensen Huang, l'ancien directeur général de Nvidia, aurait entretenu une relation intime avec une deuxième employée, selon deux sources proches du dossier, a appris Reuters.

Cette révélation fait suite à deux autres relations extraconjugales qui ont conduit à sa démission jeudi. Les deux femmes sont Alice Huang, que les services de renseignement américains soupçonnent d'être une espionne chinoise, et Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge des soins de santé.

Reuters ne divulgue pas l'identité de la deuxième employée. Les tentatives pour joindre cette femme sont restées vaines.

Nvidia a refusé de commenter. Powell, Jensen Huang et un représentant du conseil d'administration de Nvidia n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Alice Huang n'a pas pu être jointe pour commenter.

Jensen Huang a admis avoir eu une liaison dans un communiqué publié le 8 novembre à la suite des informations faisant état de sa relation avec Alice Huang, sans toutefois la nommer.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)