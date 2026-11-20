L'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d'une audition publique, a déclaré vendredi dans un communiqué un collaborateur du sénateur républicain américain Tim Scott , alors que les législateurs enquêtent sur des allégations concernant les liens entre M. Huang et une femme accusée d'être une espionne chinoise.
M. Huang fait l'objet d'une attention accrue de la part des législateurs américains depuis que le New York Times a révélé qu'il entretenait une relation amoureuse avec cette femme, ce qui soulève des questions sur les exportations vers la Chine des puces d'IA de pointe de Nvidia.
Si l'audition se déroule comme prévu, ce serait la première intervention publique de M. Huang depuis qu'il a quitté ses fonctions de directeur général de Nvidia le 12 novembre.
Un porte-parole de M. Huang a refusé de commenter cette audition. Le bureau de M. Scott n’a pas précisé de date, bien que la demande initiale du sénateur ait demandé à M. Huang de comparaître le 3 décembre.
Par ailleurs, M. Huang a accepté de se prêter à un entretien à huis clos avec trois commissions de la Chambre des représentants, prévu le 1er décembre.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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