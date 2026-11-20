L'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d'une audition publique, a déclaré vendredi dans un communiqué un collaborateur du sénateur républicain américain Tim Scott , alors que les législateurs enquêtent sur des allégations concernant les liens entre M. Huang et une femme accusée d'être une espionne chinoise.

M. Huang fait l'objet d'une attention accrue de la part des législateurs américains depuis que le New York Times a révélé qu'il entretenait une relation amoureuse avec cette femme, ce qui soulève des questions sur les exportations vers la Chine des puces d'IA de pointe de Nvidia.

Si l'audition se déroule comme prévu, ce serait la première intervention publique de M. Huang depuis qu'il a quitté ses fonctions de directeur général de Nvidia le 12 novembre.

Un porte-parole de M. Huang a refusé de commenter cette audition. Le bureau de M. Scott n’a pas précisé de date, bien que la demande initiale du sénateur ait demandé à M. Huang de comparaître le 3 décembre.

Par ailleurs, M. Huang a accepté de se prêter à un entretien à huis clos avec trois commissions de la Chambre des représentants, prévu le 1er décembre.