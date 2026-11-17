L'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang , a accepté de se présenter le 1er décembre pour un entretien qui fera l'objet d'un procès-verbal devant plusieurs commissions de la Chambre des représentants des États-Unis, a indiqué mardi la commission des Affaires étrangères de la Chambre dans un communiqué.

M. Huang a démissionné de son poste de directeur général de Nvidia jeudi à la suite d’informations faisant état de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée , ce qui a soulevé des questions concernant les exportations vers la Chine des puces d’IA de pointe de l’entreprise.

Le directeur juridique de Nvidia, Tim Teter, comparaîtra devant ces mêmes commissions le 2 décembre. On ignore pour l’instant si ces deux hommes se présenteront en personne ou s’exprimeront à distance.

Les auditions se dérouleront devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, la commission spéciale sur le Parti communiste chinois et la commission du renseignement de la Chambre des représentants, précise le communiqué.

« Nous sommes impatients d’entendre Jensen Huang et Tim Teter s’exprimer sur leur rôle dans une éventuelle atteinte à notre sécurité nationale », ont déclaré dans un communiqué les présidents républicains de ces commissions, Brian Mast, John Moolenaar et Rick Crawford.

« Le peuple américain a besoin de réponses concernant le rôle de M. Huang et de Nvidia dans le fait d’avoir permis à des acteurs dangereux de la République populaire de Chine d’accéder à nos puces les plus avancées, ainsi que le rôle d’un éventuel agent des services de renseignement chinois dans ce scandale. »

Le bureau de M. Mast n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat lorsqu’on lui a demandé si Jeffrey Kessler, qui supervise les contrôles à l’exportation au ministère du Commerce, serait également convoqué. La semaine dernière , les commissions avaient également demandé à M. Kessler , qui a essuyé de vives critiques pour ne pas avoir pris de mesures plus strictes afin d’empêcher la contrebande de puces d’IA de Nvidia vers la Chine, de comparaître .

C’est Reuters qui a été le premier à faire état de la demande initiale de la commission.