L'ancien DG d'Imerys nommé à la tête de Clariant pour mener la restructuration

ZURICH, 9 décembre (Reuters) - Le chimiste suisse de spécialités Clariant CLN.S a annoncé mercredi la nomination du Néerlandais Conrad Keijzer au poste de directeur général, resté vacant pendant plus d'un an à la suite de la démission de son prédécesseur Ernesto Ochiello. Le poste avait été occupé à titre temporaire par l'ancien directeur général et actuel président Hariolf Kottmann, un partisan de la fusion manquée de Clariant en 2017 avec Huntsman HUN.N , bloquée par des fonds activistes. Conrad Keijzer, ancien directeur général du groupe français Imerys IMTP.PA , devra mettre en oeuvre le plan de restructuration annoncé en novembre dernier, qui prévoit la suppression de près de 1.000 emplois. Clariant tente toujours de céder sa division pigments, un projet retardé en raison de la pandémie mais qui pourrait intervenir, ont indiqué récemment des dirigeants du groupe, d'ici juin 2021. (John Miller, version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -0.38% CLARIANT SIX Swiss Exchange +0.31%