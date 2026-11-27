Après une IPO réussie, le titre Anthropic peine à décoller. Pour rappel, le laboratoire d'intelligence artificielle est le premier du secteur à s'introduire en bourse, et ce, dans un contexte marqué par les inquiétudes autour de l'IA, des dépenses qu'elle engendre et de sa rentabilité. En parallèle, l'actualité mouvementée de Nvidia cristallise l'attention des investisseurs.

Anthropic sort d'une première semaine de cotation particulièrement volatile, plutôt bien résumée par Dorian Anglada, chez Saxo, qui débute sa note en ces termes : "Anthropic a commencé sa vie boursière comme une promesse devenue vertige. En quelques heures, le créateur de Claude a vu son action s'envoler, avant de subir un retour brutal à la réalité. Cette première semaine de cotation a résumé toutes les contradictions du marché de l'intelligence artificielle : une croissance commerciale exceptionnelle, des investisseurs prêts à miser des sommes considérables, mais aussi des besoins financiers qui donnent le tournis." Une question demeure alors : quelle performance peut-on espérer pour Anthropic ?

Le consensus établi par Zonebourse fait ressortir un objectif de cours moyen de 136,33 dollars. Les analystes d'Arete Research se montrent les plus optimistes, avec un objectif de pas moins de 300 dollars, soit plus de trois fois le cours actuel. A l'opposé, Malik Ahmed Khan, analyste chez Morningstar, est le seul à recommander de conserver le titre ("hold"), avec l'objectif de cours le plus faible du consensus, à seulement 92 dollars. L'analyste explique dans sa note que "la validité des lois de mise à l'échelle et la rapidité avec laquelle les entreprises adopteront l'IA détermineront l'éventail des résultats".

Si l'on retient l'objectif d'Arete Research, la capitalisation boursière d'Anthropic pourrait atteindre plus de 5 000 milliards de dollars, propulsant ainsi le laboratoire dans le trio de tête des plus grandes capitalisations mondiales (voir la première place), aux côtés d'Apple et de Nvidia. De son côté, Morningstar développe un scénario optimiste qui placerait tout de même l'entreprise parmi les cinq premières capitalisations mondiales : "Dans notre scénario optimiste, la juste valeur d'Anthropic est de 188 $ par action, soit environ 3 400 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce scénario repose sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 60% sur cinq ans, portée par une adoption rapide en entreprise et des gains de parts de marché face à OpenAI, Google (GOOGL) et les fournisseurs de solutions open-weight."