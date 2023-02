L'AMF veut une meilleure information des investisseurs lors d’opérations de financement dilutives

Pour une meilleure compréhension des risques encouragés par les investisseurs, elle recommande également aux sociétés d'intégrer en tête de leur communication un avertissement sur les spécificités des titres émis, les risques de forte pression baissière sur le cours de l'action et de perte de leur capital investi, ainsi que le risque d'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis.

Ces dernières années, le régulateur français a constaté une recrudescence des signalements et des réclamations de particuliers ayant perdu une partie significative de leur investissement dans des sociétés cotées ayant eu recours à ce type de financement.

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers recommande aux sociétés qui recourent à des financements par émissions de titres de capital ou donnant accès au capital échelonnées dans le temps au profit d'un intermédiaire qui n'a pas vocation à rester durablement actionnaire d'adopter une communication et un type d'avertissement sur les risques. Ces montages peuvent, par exemple, prendre la forme de programmes d'augmentation de capital par exercice d'options (PACEO ou equity lines) ou d'émissions d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions (OCABSA).

