L'AMF signale une nouvelle arnaque

Ils ne sont pas parvenus à récupérer leur argent et plusieurs d'entre eux ont signalé que la société avait exigé le paiement de frais ou d'une taxe d'un montant élevé pour recouvrer leurs fonds. Le préjudice que ces épargnants ont déclaré à l'AMF varie de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d'euros.

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers alerte le public au sujet des activités de la société Sinclair Upton Capital Management qui propose sur son site internet https://www.sucm.com/ une fourniture de services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissements financiers sur le territoire français sans y être autorisée. Cette société, dont le siège social est en Chine, contacterait des particuliers en France en vue de leur proposer ses services de conseils en investissements financiers ainsi que de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.