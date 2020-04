Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AMF sanctionne Elliott Management dans le dossier XPO Logistics Reuters • 22/04/2020 à 08:59









PARIS, 22 avril (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mercredi des sanctions contre le fonds activiste américain Elliott Management pour des irrégularités dans sa communication en lien avec sa montée au capital de l'entreprise française de transport Norbert Dentressangle en 2015. Le régulateur financier français inflige des amendes de respectivement 15 millions et 5 millions d'euros à la branche britannique du fonds, Elliott Advisors UK Limited, et à sa maison mère Elliott Capital Advisors, pour "violation de leurs obligations déclaratives" liées à cette prise de participation, lit-on dans un communiqué de l'AMF. "Les deux sociétés avaient produit des déclarations inexactes et tardives dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée déposée en 2015 par la société XPO sur les titres de la société Norbert Dentressangle SA", lit-on dans le communiqué. Elliott Advisors UK est sanctionné en outre pour entrave à une enquête de l'AMF, précise le texte. Le groupe américain XPO Logistics avait annoncé en 2015 le rachat de Norbert Dentressangle, rebaptisé depuis XPO Logistics Europe. Elliott, qui était entré au capital de Norbert Dentressangle, avait tenté de s'opposer à l'opération. L'AMF stipule que sa décision peut faire l'objet d'un recours. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

