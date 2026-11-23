(Zonebourse.com) - Dans sa décision du 18 novembre 2026, la Commission des sanctions de l'AMF a prononcé à l'égard de la société Auris Gestion et de deux de ses dirigeants, Marc de Saint Denis et Sébastien Grasset, des sanctions pécuniaires s'élevant respectivement à 550 000 euros, 100 000 euros et 50 000 euros.

La Commission des sanctions a retenu que la traçabilité des recommandations fournies par les conseillers en investissements financiers et des décisions de gestion prises consécutivement était lacunaire, puisque seul le sens des recommandations était consigné.

Elle a également considéré que la société de gestion a rétrocédé à tort des frais de gestion à des conseillers en investissements financiers, pour un montant de plus de 100 000 euros, qui n'avaient fourni aucune prestation de manière effective ou dont les recommandations étaient manifestement insuffisantes.

Elle a par ailleurs considéré injustifiées des commissions versées par la société de gestion, pour un montant total de plus de 400 000 euros, à un groupement de conseillers en investissements financiers qui ne lui avait pas fourni de manière effective la prestation contractuellement convenue.

En outre, la Commission a constaté que certains conseillers en investissements financiers, qui fournissaient des recommandations aux fonds sur mesure, étaient également apporteurs de clients en gestion sous mandat et étaient rémunérés pour les deux services. Elle a considéré que cette situation était génératrice d'un conflit d'intérêts car la société de gestion aurait pu investir les portefeuilles des clients apportés par un conseiller en investissements financiers dans le fonds sur mesure conseillé par celui-ci, au détriment de l'intérêt du client, dans le but de le fidéliser en accroissant sa rémunération. La Commission a retenu que ce conflit d'intérêts n'avait pas été identifié et n'avait ainsi pas pu être traité.

Enfin, la Commission a constaté, pour l'un des fonds gérés, l'absence de matérialisation des décisions de gestion et a considéré que cela ne lui permettait pas de s'assurer que les facteurs de durabilité avaient bien été analysés au moment de l'investissement et non seulement vérifiés postérieurement à celui-ci.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

Auris Gestion est une société de gestion de portefeuille qui a notamment pour activité de gérer et de commercialiser des fonds sur mesure, c'est-à-dire des fonds créés avec le concours de conseillers en investissements financiers ayant, au préalable, identifié un besoin spécifique auprès de leurs propres clients et s'étant, pendant la durée de vie des fonds, engagés à fournir aux fonds des recommandations d'investissement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.