L'AMF rejette l'interprétation de Suez sur l'offre de Veolia

PARIS, 24 septembre (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rejeté jeudi l'interprétation donnée par Suez SEVI.PA à l'approche en deux temps de Veolia VIE.PA en vue de racheter son concurrent et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une préoffre. L'AMF juge que la proposition de Veolia de racheter à Engie ENGIE.PA l'essentiel de sa participation dans Suez avant, le cas échéant, une OPA sur l'ensemble du capital de son concurrent n'a pas eu pour effet de porter à la connaissance du public les "caractéristiques d'un projet d'offre". "Par conséquent, l'AMF n'a pas procédé au constat qui lui a été demandé par la société Suez", écrit l'autorité dans un communiqué. (Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.94% SUEZ Euronext Paris -4.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.34%