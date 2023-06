L'AMF met en garde contre le site de courtage automatisé "Immediate Connect"

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en garde vendredi contre "l'offre frauduleuse" du site Immediate Connect, qui propose des transactions automatisées sur les marchés des changes et des crypto-monnaies, appelant le public "à la plus grande vigilance".

Immediate Connect se présente comme "la solution idéale pour ceux qui veulent s'enrichir rapidement", et propose de "gagner un million en 12-15 semaines". Il s'agirait d'une "solution algorythmique (sic) pour les tradeurs à volumes élevés à la recherche d'un moyen de gérer les transactions sur une variété d'actifs", selon son site consulté par l'AFP.

Immediate Connect est décrit comme un robot de trading intervenant sur le marché des devises (Forex), les plateformes de négociation de crypto-actifs et les dérivés des crypto-actifs. Il se prétend "en avance sur le marché de 0,01 seconde, ce qui est incroyablement rapide", et "capable de prédire les transactions avec un niveau de précision de 99,4%".

Des "dizaines de demandes et de réclamations" ont été envoyées à l'AMF par des épargnants manifestement floués, a déploré l'Autorité dans un communiqué. Elle dit avoir engagé "plusieurs actions de manière à faire cesser les agissements de ces sociétés non autorisées".

Les épargnants étaient hameçonnés sur internet "par un article présenté comme une publication d'un grand quotidien national, rendant compte d'une prétendue interview d'un célèbre animateur de télévision dans une émission, vantant les mérites de ce service", a-t-elle détaillé. Il s'agit en l'occurrence du Monde et de l'animateur de C8 Cyril Hanouna, d'après le cabinet d'avocats Ziegler & Associés.

Après une inscription en ligne, les épargnants intéressés étaient "contactés par un soi-disant conseiller financier qui les (incitaient) à s'inscrire sur une plateforme de trading non autorisée pour investir", a décrit l'AMF. Selon des commentaires postés sur le site de critiques Trustpilot, ils étaient harcelés au téléphone par des numéros étrangers, et on les incitait à déposer au minimum 250 euros sur le site pour déclencher l'algorithme et les opérations financières.

Les plus-values promises étaient mirobolantes, ce qui incitait l'épargnant à toujours plus investir. Evidemment, il était impossible de récupérer les fonds, selon les commentaires, particulièrement détaillés.

L'AMF rappelle que seules les sociétés agréées comme prestataires de services d'investissement dans l'Union européenne sont autorisées à proposer des services de courtage tels que le trading, automatisé ou non.

"Méfiez-vous des promesses irréalistes de sites de trading garantissant des gains rapides", souligne l'AMF, alors que les arnaques sont très nombreuses.