L’AMF invite les dépositaires à améliorer la qualité de leurs dispositifs

Enfin, pour la majorité des établissements contrôlés, l'AMF a observé des insuffisances dans l'application des règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts en présence de lien de groupe entre la société de gestion et le dépositaire.

Elle a ainsi relevé des différences dans la robustesse du corps procédural des dépositaires du panel. Elle a également identifié une fréquence et une qualité des diligences mises en œuvre variables d'une entité à l'autre, qui ont toutefois pu être affectées par le contexte de crise sanitaire. Le régulateur a, par ailleurs, observé un recours très inégal au dispositif d'alerte mis en œuvre en réaction aux anomalies constatées.

