L'AMF inflige une amende record à Amundi

(AOF) - La Commission des sanctions de l'AMF a infligé aux sociétés Amundi Asset Management, Amundi Intermédiation, au courtier Tullett Prebon et à trois de leurs anciens salariés des sanctions pécuniaires pour un total de plus de 37 millions d'euros. Ils ont été sanctionnés pour manipulation de cours et manquements à plusieurs obligations professionnelles. Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

Dans le détail, la Commission a infligé à Amundi Asset Management une sanction de 25 millions d'euros et un avertissement; à Amundi Intermédiation une sanction de 7 millions d'euros et un avertissement et à Tullett Prebon une sanction de 5 millions d'euros.

Il était reproché au plus important gestionnaire d'actifs européen des manipulations de cours sur le future EuroStoxx50 (coté sur Eurex), des atteintes aux intérêts des porteurs de fonds et des défaillances au niveau de son contrôle interne.

Amundi avait reconnu les irrégularités commises par ses deux anciens salariés, qui ont détourné les systèmes de contrôle en agissant de concert, mais il avait en revanche réfuté " formellement la manipulation de cours ", soulignant qu'Eurex était un " marché extrêmement liquide ".