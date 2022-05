L’AMF et l’ACPR mettent en garde le public à l’encontre d’offres de trading Forex non autorisées

L'AMF et l'ACPR ont constaté que la société Omega Pro Ltd opère également depuis un autre site internet en français, Businessempire.fr, qui fait miroiter des gains irréalistes (" +300% en 16 mois ") avec un service de trading automatisé sur le Forex, présenté comme " une valeur refuge ". Le site www.businessempire.fr vient d'être ajouté à la liste noire FOREX.

(AOF) - L'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui avaient déjà inscrit sur liste noire le site www.omegapro.world en 2020, ajoutent un autre site appartenant à la même société, Businessempire.fr, qui propose également des services de trading sur le Forex, le marché des devises, sans autorisation. Le mode opératoire de la société décrit par les témoignages s'apparente aux pratiques agressives des sociétés de marketing de réseau (MLM) vendant des packs de formation au trading, déjà dénoncées par l'AMF en juin 2020.

