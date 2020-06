Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Américain Paul Whelan condamné à 16 ans de prison pour espionnage en Russie Reuters • 15/06/2020 à 10:34









MOSCOU, 15 juin (Reuters) - La justice russe a jugé l'Américain Paul Whelan, ancien soldat du corps des Marines, coupable d'espionnage pour le compte des Etats-Unis et l'a condamné à seize ans de prison, rapportent lundi les agences de presse russes. Le condamné, qui est âgé de 50 ans, a plaidé non coupable et ses avocats feront appel dans le délai légal de dix jours. Paul Whelan, qui possède des passeports américain, britannique, canadien et irlandais, a été arrêté le 28 décembre 2018 dans une chambre d'hôtel à Moscou par des agents du FSB, les services fédéraux de la sécurité russe. Une clef USB contenant des informations classées a été découverte dans sa chambre. Paul Whelan affirme avoir été piégé. Cette clef USB lui avait été remise par une connaissance russe et il pensait, a-t-il dit, qu'elle contenait des photos de vacances. Des diplomates américains ont réclamé à plusieurs reprises sa libération, estimant que le dossier était vide. (Anton Kolodyazhnyy, Andrew Osborn et Alexander Marrow version française Henri-Pierre André)

