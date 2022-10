L'Américain Broadcom veut faire valider par Bruxelles son projet de rachat de VMware

(AOF) - Le fabricant de puces américain Broadcom, qui perd 2,48% à 427,10 dollars dans les échanges d'avant-bourse, va demander à l'Union européenne d'approuver son projet d'achat de la société VMware, spécialisée dans les technologies multicloud, pour un montant de 61 milliards de dollars, en invoquant la concurrence d'Amazon, de Microsoft et de Google, ont déclaré des sources proches du dossier, indiquaient ce jour le site Euronews et l'agence d'informations Reuters.

Annoncée en mai, cette opération est la deuxième plus importante au niveau mondial depuis le début de l'année et marque la tentative de Broadcom de diversifier ses activités dans le domaine des logiciels d'entreprise.

"Ce rachat crée plus de concurrence sur le marché du cloud où il y a maintenant de très gros acteurs. Il n'est pas du tout nécessaire de passer à la phase 2", a déclaré l'une des personnes interrogées, en référence à la deuxième phase d'enquête de la Commission européenne, qui dure quatre mois, soulignait ce matin Euronews.

Il y a deux ans, le groupe avait ainsi dû suspendre des accords commerciaux incluant des clauses d'exclusivité sur injonction de Bruxelles et pour échapper à une amende salée. rapportait le quotidien Les Echos dans un article du 19 septembre. De son côté, l'administration américaine avait trouvé les arguments pour bloquer Broadcom et son projet de rachat de Qualcomm en 2018. A l'époque basée à Singapour, l'entreprise dirigée par un américano-malaisien a depuis déménagé aux Etats-Unis., ajoutait le journal économique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.