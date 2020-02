Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ambassadeur US auprès de l'UE dit que Trump entend le révoquer Reuters • 08/02/2020 à 01:37









NEW YORK, 8 février (Reuters) - Gordon Sondland, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, a déclaré vendredi dans un communiqué que Donald Trump avait l'intention de le révoquer "immédiatement" de ses fonctions. Sondland fait partie des représentants américains ayant témoigné devant les commissions de la Chambre des représentants qui menaient l'enquête dans le cadre de la procédure de destitution engagée contre le président des Etats-Unis. (Karen Freifeld; version française Jean Terzian)

