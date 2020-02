Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ambassadeur du Mali en France rappelé à Bamako après des propos critiqués Reuters • 28/02/2020 à 20:27









PARIS, 28 février (Reuters) - L'ambassadeur du Mali en France Toumani Djimé Diallo, vivement critiqué par le gouvernement français pour des propos mettant en cause le comportement de soldats de la Légion étrangère dans son pays, a été rappelé à Bamako, a déclaré vendredi le ministère français des Affaires étrangères. La décision a été annoncée à l'issue d'un entretien entre le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian et son homologue malien Tiébilé Dramé. "Cette visite s'est tenue quelques jours après les propos inacceptables de l'ambassadeur du Mali en France sur des unités de l'armée française", a déclaré une porte-parole du Quai d'Orsay. "Nous avons regretté ces propos venant de l'ambassadeur d'un pays allié, où nos armées sont déployées à la demande des autorités maliennes, aux côtés de nos partenaires pour combattre le terrorisme. Nous avons pris note de la décision des autorités maliennes de rappeler l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo." Entendu mercredi par la commission de la Défense et des forces armées du Sénat français, l'ambassadeur avait pointé du doigt les "débordements" auxquels se seraient livrés, selon lui, des légionnaires français à Bamako. Soulignant qu'aucun légionnaire français n'a jamais été déployé à Bamako, Paris a accusé jeudi l'ambassadeur malien de propager des "fake news", alors même que le président Emmanuel Macron avait appelé lors d'un sommet à Pau, en janvier, ses homologues des pays du G5 Sahel à lutter contre les discours "indignes" qui alimentent les sentiments antifrançais. (Tangi Salaün et Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)

