L'ambassadeur de Chine en Israël retrouvé mort à son domicile

(Actualisé avec responsable israélien) JERUSALEM, 17 mai (Reuters) - L'ambassadeur de Chine en Israël a été retrouvé mort, dimanche, à son domicile dans la banlieue de Tel Aviv et les premières constatations suggèrent un décès de causes naturelles, a déclaré un responsable israélien. Du Wei, 57 ans, était ambassadeur en Israël depuis février dernier, d'après le site internet de l'ambassade. "La police le traite comme un décès de cause naturelles", a déclaré à Reuters un responsable israélien au fait du dossier. Un porte-parole de la police a confirmé le décès de l'ambassadeur dans sa résidence de Herzliya sur la côte, précisant seulement que des forces de police étaient sur les lieux "dans le cadre de la procédure habituelle". (Ari Rabinovitch, version française Gwénaëlle Barzic)

